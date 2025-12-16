В Украине хотят больше визитов иностранных партнеров

Министр экономики Алексей Соболев. Фото: УНИАН

Украина планирует совместно с правительством Германии работать над пересмотром рекомендаций по поездкам иностранных партнеров в страну, чтобы они чаще посещали Украину лично и могли воочию увидеть реальную ситуацию. Даже несмотря на то, что в стране идет война, бизнес не остановился и он нуждается в инвестициях и развитии.

Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Украина призывает партнеров чаще наведываться в страну, чтобы оценить реальное состояние бизнеса

По его словам, восприятие Украины через новостные сводки не дает полного представления о том, как страна живет сегодня. Несмотря на регулярные атаки дронов, во многих городах сохраняется нормальная, рабочая жизнь и там функционируют предприятия, работают люди, действует экономика.

"Это совсем другое. Это тонкий баланс. Да, бывают атаки дронов. Но жизнь часто вполне нормальная, и люди работают. Я думаю, что стоит вспомнить, что украинцы действительно ценят поддержку и добрую волю, которую мы предоставляем, и не воспринимают это как должное. Мы видим это в статистике кредитов в прифронтовых регионах, которые получают компании. Они понимают, как сложно банкам их выдавать. И уровень проблемных кредитов составляет лишь около 1%. Все понимают необходимость возвращать средства", — подчеркнул Соболев.

Министр подчеркнул, что ключевым фактором успешного сотрудничества с иностранными партнерами является именно их физическое присутствие в Украине, непосредственная работа с украинскими компаниями и создание совместных предприятий.

Напомним, также федеральный министр экономики и энергетики Германии Екатерина Райхе высказалась о том, как в ЕС хотят помочь привлекать больше инвесторов для Украины.

Также в ДТЭК рассказали, какая стратегия у них есть по восстановлению энергосистемы Украины.