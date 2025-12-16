В Україні хочуть більше візитів іноземних партнерів

Міністр економіки Олексій Соболев. Фото: УНІАН

Україна планує спільно з урядом Німеччини працювати над переглядом рекомендацій щодо поїздок іноземних партнерів до країни, щоб вони частіше відвідували Україну особисто та могли на власні очі побачити реальну ситуацію. Навіть попри те, що в країні триває війна, бізнес не зупинився і він потребує інвестицій та розвитку.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

За його словами, сприйняття України через новинні зведення не дає повного уявлення про те, як країна живе сьогодні. Попри регулярні атаки дронів, у багатьох містах зберігається нормальне, робоче життя і там функціонують підприємства, працюють люди, діє економіка.

"Це зовсім інше. Це тонкий баланс. Так, бувають атаки дронів. Але життя часто цілком нормальне, і люди працюють. Я думаю, що варто згадати, що українці справді цінують підтримку і добру волю, яку ми надаємо, і не сприймають це як належне. Ми бачимо це в статистиці кредитів у прифронтових регіонах, які отримують компанії. Вони розуміють, як складно банкам їх видавати. І рівень проблемних кредитів становить лише близько 1%. Всі розуміють необхідність повертати кошти", — наголосив Соболев.

Міністр наголосив, що ключовим чинником успішної співпраці з іноземними партнерами є саме їхня фізична присутність в Україні, безпосередня робота з українськими компаніями та створення спільних підприємств.

