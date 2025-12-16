Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Міністр економіки закликав інвесторів приїжджати в Україну

Міністр економіки закликав інвесторів приїжджати в Україну

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:19
В Україні хочуть більше візитів іноземних партнерів
Міністр економіки Олексій Соболев. Фото: УНІАН

Україна планує спільно з урядом Німеччини працювати над переглядом рекомендацій щодо поїздок іноземних партнерів до країни, щоб вони частіше відвідували Україну особисто та могли на власні очі побачити реальну ситуацію. Навіть попри те, що в країні триває війна, бізнес не зупинився і він потребує інвестицій та розвитку. 

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Україна закликає партнерів частіше навідуватися до країни, щоб оцінити реальний стан бізнесу

За його словами, сприйняття України через новинні зведення не дає повного уявлення про те, як країна живе сьогодні. Попри регулярні атаки дронів, у багатьох містах зберігається нормальне, робоче життя і там функціонують підприємства, працюють люди, діє економіка. 

"Це зовсім інше. Це тонкий баланс. Так, бувають атаки дронів. Але життя часто цілком нормальне, і люди працюють. Я думаю, що варто згадати, що українці справді цінують підтримку і добру волю, яку ми надаємо, і не сприймають це як належне. Ми бачимо це в статистиці кредитів у прифронтових регіонах, які отримують компанії. Вони розуміють, як складно банкам їх видавати. І рівень проблемних кредитів становить лише близько 1%. Всі розуміють необхідність повертати кошти", — наголосив Соболев.

Міністр наголосив, що ключовим чинником успішної співпраці з іноземними партнерами є саме їхня фізична присутність в Україні, безпосередня робота з українськими компаніями та створення спільних підприємств. 

Нагадаємо, також федеральна міністерка економіки й енергетики Німеччини Катерина Райхе висловилась про те, як в ЄС хочуть допомогти залучати більше інвесторів для України

Також в ДТЕК розповіли, яка стратегія в них є щодо відновлення енергосистеми України.

Мінекономіки Україна бізнес війна інвестиції фінансування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації