Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ДТЕК розкрили стратегію відновлення енергосистеми України

У ДТЕК розкрили стратегію відновлення енергосистеми України

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 09:22
Як відновлюється енергосистема після обстрілів — деталі від ДТЕК
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Сонячна та вітрова генерація в умовах війни відновлюються швидше, ніж традиційна теплова генерація. Наразі розвиток відновлювальної енергетики є пріоритетом для України.

Про це заявив СЕО ДТЕК Максим Тімченко на 8-му німецько-українському бізнес-форумі в Берліні, передає кореспондент Новини.LIVE.  

Реклама
Читайте також:

Відновлення енергосистеми України

Тімченко розповів, що відновлювальні джерела енергії для України — це не лише "зелений перехід", а ключовий елемент енергетичної безпеки. 

"Німеччина одна з лідерів у зеленому переході, але ми розглядаємо відновлювальні джерела не лише як зелений перехід, а й енергетичну безпеку", — сказав СЕО ДТЕК. 

За його словами, сонячна та вітрова генерація в умовах війни виявилися значно стійкішими й швидше відновлюються, ніж традиційна теплова генерація. Наразі розвиток відновлюваної енергетики є стратегічним пріоритетом України. Однак вона має підтримуватися газовою генерацією та акумуляторами.

Максим Тімченко також додав, що побудова сучасної енергосистеми — це питання кількох років, а Німеччина є ключовим партнером України в цьому процесі. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні нема "живих" електростанцій. За його словами, попри дипломатичні процеси, атаки РФ на Україну тривають.

Водночас Юлія Свириденко 11 грудня анонсувала скорочення відключень світла. Уряд узгодив подальші кроки для її стабілізації після нещодавніх обстрілів.

електроенергія обстріли ДТЕК відновлення енергосистема
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації