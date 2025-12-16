Як відновлюється енергосистема після обстрілів — деталі від ДТЕК

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Сонячна та вітрова генерація в умовах війни відновлюються швидше, ніж традиційна теплова генерація. Наразі розвиток відновлювальної енергетики є пріоритетом для України.

Про це заявив СЕО ДТЕК Максим Тімченко на 8-му німецько-українському бізнес-форумі в Берліні, передає кореспондент Новини.LIVE.

Відновлення енергосистеми України

Тімченко розповів, що відновлювальні джерела енергії для України — це не лише "зелений перехід", а ключовий елемент енергетичної безпеки.

"Німеччина одна з лідерів у зеленому переході, але ми розглядаємо відновлювальні джерела не лише як зелений перехід, а й енергетичну безпеку", — сказав СЕО ДТЕК.

За його словами, сонячна та вітрова генерація в умовах війни виявилися значно стійкішими й швидше відновлюються, ніж традиційна теплова генерація. Наразі розвиток відновлюваної енергетики є стратегічним пріоритетом України. Однак вона має підтримуватися газовою генерацією та акумуляторами.

Максим Тімченко також додав, що побудова сучасної енергосистеми — це питання кількох років, а Німеччина є ключовим партнером України в цьому процесі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в Україні нема "живих" електростанцій. За його словами, попри дипломатичні процеси, атаки РФ на Україну тривають.

Водночас Юлія Свириденко 11 грудня анонсувала скорочення відключень світла. Уряд узгодив подальші кроки для її стабілізації після нещодавніх обстрілів.