В Україні стане менше відключень - Юлія Свириденко

Юлія Свириденко. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про результати чергового засідання енергетичного штабу, у якому взяли участь профільні міністерства, керівники енергетичних компаній, регулятори та народні депутати. Уряд обговорив поточний стан енергосистеми та узгодив подальші кроки для її стабілізації після нещодавніх обстрілів.

Про це вона повідомила у Telegram у четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

Пост Свириденко. Фото: скриншот

В Україні стане менше відключень

За словами Свириденко, учасники засідання представили доповіді щодо ситуації в енергомережах та потреб у відновленні. Особливу увагу приділили накопиченню резервів палива й обладнання, зміцненню захисту енергетичних об’єктів і збільшенню обсягів генерації. Головним пріоритетом уряд називає забезпечення безперебійного електропостачання для населення.

Прем’єрка також наголосила, що тримає на контролі виконання рішення щодо перегляду списку критичної інфраструктури. Вона очікує від обласних військових адміністрацій реальних кроків для оптимізації споживання електроенергії на місцях.

Окремим пунктом обговорення стало приєднання когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив необхідні рішення ще минулого тижня, і тепер, за словами Свириденко, об’єкти розподіленої генерації мають запрацювати на повну, аби допомогти компенсувати дефіцит електроенергії.

Міністерствам та ОВА доручили забезпечити альтернативні джерела живлення для всіх об’єктів життєзабезпечення, щоб мінімізувати ризики перебоїв.

Свириденко на засіданні. Фото: Telegram Юлії Свириденко

Нагадаємо, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко окреслив можливі наслідки російських атак на енергосистему цієї зими. За його словами, Україна має бути готовою до локальних тривалих відключень світла — в окремих містах чи районах перебої можуть розтягуватися на добу й навіть кілька діб.

Раніше також стало відомо, що у Кабміні готують рішення, аби скоротити тривалість черг у графіках відключень світла.