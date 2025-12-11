Відео
Головна Новини дня Відключення можуть тривати кілька діб — експерт пояснив мету РФ

Відключення можуть тривати кілька діб — експерт пояснив мету РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 09:48
Росія не зможе повністю знеструмити Україну цього року — Омельченко
Руїни ТЕС. Фото: ДТЕК

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко окреслив можливі наслідки російських атак на енергосистему цієї зими. За його словами, Україна має бути готовою до локальних тривалих відключень світла — в окремих містах чи районах перебої можуть розтягуватися на добу й навіть кілька діб. Водночас експерт переконаний: попри інтенсивність ударів, Росія не зможе цього року повністю знеструмити країну.

Про це Володимир Омельченко сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Читайте також:

Чи зможе Росія повністю вибити енергосистему України

Омельченко пояснив, що мета російських військ — спричинити максимальний дискомфорт мешканцям та домогтися масштабних блекаутів, щоб тиснути на суспільство. Особливо, наголосив він, ворог намагається вдарити по лівобережній частині України, де, на відміну від правобережжя, немає атомних електростанцій, натомість зосереджені великі промислові підприємства та військова інфраструктура.

За задумом окупантів, руйнування енергомостів між берегами могло б позбавити цей регіон доступу до електроенергії та створити соціальний тиск.  Експерт зауважив, що темпи виготовлення ударних засобів уже перевищують показники всіх країн НАТО разом узятих, ідеться про зростання у рази.

"Все можливо зробити, тому що ракет у них достатньо багато, "Шахедів" у них, ну в них все ж пішло в масове виробництво. Тому ситуація складна, але це не означає, що в цьому році їм не вдасться повністю загасити нашу Україну. Можливо, там якісь перебої будуть серйозні, навіть люди будуть без світла в якихось містах добу, дві доби, до трьох, можливо десь", — зауважив Омельченко.

Нагадаємо, Росія практично щоденно атакує об'єкти енергосистеми в  Україні. В Укренерго пояснили, як їм вдається оперативно ліквідовувати наслідки атаки та скільки часу це займало раніше. 

Також читайте, як забезпечити енергоживлення вдома навіть під час відключень. 

АЕС обстріли сфера енергетики ТЕС відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
