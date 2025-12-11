Россия не сможет полностью обесточить Украину в этом году — Омельченко

Руины ТЭС. Фото: ДТЭК

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко очертил возможные последствия российских атак на энергосистему этой зимой. По его словам, Украина должна быть готова к локальным длительным отключениям света — в отдельных городах или районах перебои могут растягиваться на сутки и даже несколько суток. В то же время эксперт убежден: несмотря на интенсивность ударов, Россия не сможет в этом году полностью обесточить страну.

Об этом Владимир Омельченко сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Сможет ли Россия полностью выбить энергосистему Украины

Омельченко пояснил, что цель российских войск — вызвать максимальный дискомфорт жителям и добиться масштабных блэкаутов, чтобы давить на общество. Особенно, подчеркнул он, враг пытается ударить по левобережной части Украины, где, в отличие от правобережья, нет атомных электростанций, зато сосредоточены крупные промышленные предприятия и военная инфраструктура.

По замыслу оккупантов, разрушение энергомостов между берегами могло бы лишить этот регион доступа к электроэнергии и создать социальное давление. Эксперт отметил, что темпы изготовления ударных средств уже превышают показатели всех стран НАТО вместе взятых, речь идет о росте в разы.

"Все возможно сделать, потому что ракет у них достаточно много, "Шахедов" у них, ну у них все же пошло в массовое производство. Поэтому ситуация сложная, но это не значит, что в этом году им не удастся полностью потушить нашу Украину. Возможно, там какие-то перебои будут серьезные, даже люди будут без света в каких-то городах сутки, двое суток, до трех, возможно где-то", — отметил Омельченко.

Напомним, Россия практически ежедневно атакует объекты энергосистемы в Украине. В Укрэнерго объяснили, как им удается оперативно ликвидировать последствия атаки и сколько времени это занимало раньше.

