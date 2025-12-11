В Украине станет меньше отключений - Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о результатах очередного заседания энергетического штаба, в котором приняли участие профильные министерства, руководители энергетических компаний, регуляторы и народные депутаты. Правительство обсудило текущее состояние энергосистемы и согласовало дальнейшие шаги для ее стабилизации после недавних обстрелов.

Об этом она сообщила в Telegram в четверг, 11 декабря.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

В Украине станет меньше отключений

По словам Свириденко, участники заседания представили доклады о ситуации в энергосетях и потребностях в восстановлении. Особое внимание уделили накоплению резервов топлива и оборудования, укреплению защиты энергетических объектов и увеличению объемов генерации. Главным приоритетом правительство называет обеспечение бесперебойного электроснабжения для населения.

Премьер также подчеркнула, что держит на контроле выполнение решения о пересмотре списка критической инфраструктуры. Она ожидает от областных военных администраций реальных шагов для оптимизации потребления электроэнергии на местах.

Отдельным пунктом обсуждения стало присоединение когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло необходимые решения еще на прошлой неделе, и теперь, по словам Свириденко, объекты распределенной генерации должны заработать на полную, чтобы помочь компенсировать дефицит электроэнергии.

Министерствам и ОВА поручили обеспечить альтернативные источники питания для всех объектов жизнеобеспечения, чтобы минимизировать риски перебоев.

Свириденко на заседании. Фото: Telegram Юлии Свириденко

Напомним, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко очертил возможные последствия российских атак на энергосистему этой зимой. По его словам, Украина должна быть готова к локальным длительным отключениям света — в отдельных городах или районах перебои могут растягиваться на сутки и даже несколько суток.

Ранее также стало известно, что в Кабмине готовят решение, чтобы сократить продолжительность очередей в графиках отключений света.