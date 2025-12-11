В Украине станет меньше отключений - Юлия Свириденко

Свириденко анонсировала сокращение отключений света — какие сроки
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о результатах очередного заседания энергетического штаба, в котором приняли участие профильные министерства, руководители энергетических компаний, регуляторы и народные депутаты. Правительство обсудило текущее состояние энергосистемы и согласовало дальнейшие шаги для ее стабилизации после недавних обстрелов.
Об этом она сообщила в Telegram в четверг, 11 декабря.
В Украине станет меньше отключений
По словам Свириденко, участники заседания представили доклады о ситуации в энергосетях и потребностях в восстановлении. Особое внимание уделили накоплению резервов топлива и оборудования, укреплению защиты энергетических объектов и увеличению объемов генерации. Главным приоритетом правительство называет обеспечение бесперебойного электроснабжения для населения.
Премьер также подчеркнула, что держит на контроле выполнение решения о пересмотре списка критической инфраструктуры. Она ожидает от областных военных администраций реальных шагов для оптимизации потребления электроэнергии на местах.
Отдельным пунктом обсуждения стало присоединение когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло необходимые решения еще на прошлой неделе, и теперь, по словам Свириденко, объекты распределенной генерации должны заработать на полную, чтобы помочь компенсировать дефицит электроэнергии.
Министерствам и ОВА поручили обеспечить альтернативные источники питания для всех объектов жизнеобеспечения, чтобы минимизировать риски перебоев.
Напомним, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко очертил возможные последствия российских атак на энергосистему этой зимой. По его словам, Украина должна быть готова к локальным длительным отключениям света — в отдельных городах или районах перебои могут растягиваться на сутки и даже несколько суток.
Ранее также стало известно, что в Кабмине готовят решение, чтобы сократить продолжительность очередей в графиках отключений света.
Читайте Новини.LIVE!