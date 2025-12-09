Когда прекратятся отключения света — в Кабмине ответили

Юлия Свириденко. Фото: Свириденко / Telegram

В правительстве готовят ряд решений, чтобы сократить продолжительность очередей в графиках почасовых отключений. Сегодня премьер-министр Юлия Свириденко заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего вражеского обстрела.

Об этом Свириденко сообщила в Telegram во вторник, 9 декабря.

Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Отключение электроэнергии — какие изменения готовит правительство

"Провели координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса президента Украины Виктора Микиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко. Скоординировали дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы", — говорится в сообщении.

Премьер отметила, что по всей стране по состоянию на сейчас действуют три очереди графиков почасовых отключений.

"Готовим ряд решений правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", — анонсировала она.

Напомним, во вторник, 9 декабря, кроме графиков, действуют и аварийные отключения света.

Также мы писали, повлияет ли отключение света на графики.