В "Укрэнерго" объяснили, почему могут менять графики отключений

Дата публикации 8 декабря 2025 17:15
Почему могут менять графики отключений - объяснение Укрэнерго
Блэкаут в городе. Фото иллюстративное: telegraf.com.ua

После восьмой массированной атаки на энергосистему Украины ситуация остается сложной. Однако пока все контролируется.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

Читайте также:

Почему могут менять графики отключений

По словам Зайченко, энергетики непрерывно работают над восстановлением поврежденных объектов генерации и сетей. Сейчас по всей стране действуют графики ограничений мощности для промышленных потребителей — на полную мощность пяти очередей. Для населения применяются почасовые отключения от 2,5 до 3 очередей, а для промышленных предприятий — до четырех.

Зайченко подчеркнул, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех для всех категорий потребителей.

Он пояснил, что улучшение ситуации возможно при условии привлечения всех распределенных источников генерации и оптимизации потребления электроэнергии.

"Промышленность должна оптимизировать потребление, и я обращаюсь к бытовым потребителям — в этот тяжелый период также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений", — отметил руководитель "Укрэнерго".

После завершения работ по восстановлению поврежденных объектов передачи и генерации компания обещает оперативно информировать потребителей об улучшении и обновленные графики.

Напомним, Минэнерго сообщило о сложной ситуации в энергетическом секторе Украины и предупредило о применении графиков отключения света.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Италия направит помощь для энергетической инфраструктуры в Украине.

Минэнерго Укрэнерго энергосистема отключения света блэкаут
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
