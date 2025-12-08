Відео
Головна Новини дня В "Укренерго" пояснили, чому можуть змінювати графіки відключень

В "Укренерго" пояснили, чому можуть змінювати графіки відключень

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 17:15
Чому можуть змінювати графіки відключень - пояснення Укренерго
Блекаут у місті. Фото ілюстративне: telegraf.com.ua

Після восьмої масованої атаки на енергосистему України ситуація залишається складною. Проте наразі все контрольовано.

Про це заявив глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

Читайте також:

Чому можуть змінювати графіки відключень 

За словами Зайченка, енергетики безперервно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та мереж. Наразі по всій країні діють графіки обмежень потужності для промислових споживачів — на повну потужність п’яти черг. Для населення застосовуються погодинні відключення від 2,5 до 3 черг, а для промислових підприємств — до чотирьох.

Зайченко наголосив, що уряд та енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.

Він пояснив, що поліпшення ситуації можливе за умов залучення всіх розподілених джерел генерації та оптимізації споживання електроенергії.

"Промисловість має оптимізувати споживання, і я звертаюся до побутових споживачів — у цей надважкий період також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему і скоротити обсяги відключень", — зазначив керівник "Укренерго".

Після завершення робіт з відновлення пошкоджених об’єктів передачі та генерації компанія обіцяє оперативно інформувати споживачів про покращення та оновлені графіки.

Нагадаємо, Міненерго повідомило про складну ситуацію в енергетичному секторі України та попередило про застосування графіків відключення світла

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Італія надішле допомогу для енергетичної інфраструктури в Україні. 

Міненерго Укренерго енергосистема відключення світла блекаут
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
