Ситуація в енергетиці 8 грудня — у яких областях немає світла

Працівник енергокомпанії. Фото: ДТЕК

Внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишаються мешканці п'яти областей України. Енергетики працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики в понеділок, 8 грудня.

Яка ситуація в енергосистемі України

Станом на ранок без світла залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Задля стабілізації енергосистеми, протягом доби у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59. Також застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Актуальну інформацію про відключення пропонують відстежувати на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Ситуація в енергосистемі. Фото: Міненерго

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 13,18 метра. За даними фахівців, цього показника достатньо для забезпечення потреб станції та її стабільного функціонування.

