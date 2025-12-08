Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без світла п'ять областей — у Міненерго про стан енергосистеми

Без світла п'ять областей — у Міненерго про стан енергосистеми

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 10:45
Ситуація в енергетиці 8 грудня — у яких областях немає світла
Працівник енергокомпанії. Фото: ДТЕК

Внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишаються мешканці п'яти областей України. Енергетики працюють у посиленому режимі для ліквідації наслідків.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики в понеділок, 8 грудня.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України

Станом на ранок без світла залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Задля стабілізації енергосистеми, протягом доби у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59. Також застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Актуальну інформацію про відключення пропонують відстежувати на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Ситуація в енергетиці 8 грудня
Ситуація в енергосистемі. Фото: Міненерго

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 13,18 метра. За даними фахівців, цього показника достатньо для забезпечення потреб станції та її стабільного функціонування.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко попередив про збільшення тривалості відключень світла через удари Росії.

А також ми писали, що на Київщині люди перекрили дорогу через відсутність світла протягом двох діб.

Міненерго Україна енергетика відключення світла світло
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації