На скільки збільшиться тривалість відключень світла — відповідь Укренерго

Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко заявив, що після останніх масованих ударів Росії по енергооб'єктах України, тривалість відключень світла збільшиться. За його словами, наразі вимикатимуть світло на 12-16 годин.

Про це представник Укренерго Віталій Зайченко сказав в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у суботу, 6 грудня.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що на відновлення енергосистеми після останніх масованих атак російських окупантів підуть тижні, а не дні.

Він пояснив, що якщо напередодні чергових російських ударів світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей нашої країни.

"Зараз не до 8, а мабуть, до 12 і навіть до 16 тривають відключення в більшості областей України. Вісім годин це було ще вчора. На сьогодні повинні б мати графіки від 4 до 8 годин. Але, на жаль, тривалість відключень збільшилась. Ситуація досить важка. Ми говоримо не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватися.

Громадяни можуть допомогти енергетикам з відновленням — зменшити споживання електроенергії", — сказав голова правління Укренерго.

Раніше в Укренерго оприлюднили точні графіки відключень світла в Україні на неділю, 7 грудня.

А в ДТЕК показали графіки відключень електроенергії для Києва та Київської області 7 грудня.