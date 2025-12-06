На скільки збільшиться тривалість відключень світла — відповідь Укренерго

Стало відомо, на скільки збільшиться тривалість відключень світла
Голова правління Укренерго Віталій Зайченко заявив, що після останніх масованих ударів Росії по енергооб'єктах України, тривалість відключень світла збільшиться. За його словами, наразі вимикатимуть світло на 12-16 годин.
Про це представник Укренерго Віталій Зайченко сказав в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у суботу, 6 грудня.
В України вимикатимуть світло на 12-16 годин — деталі від Укренерго
Голова правління Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що на відновлення енергосистеми після останніх масованих атак російських окупантів підуть тижні, а не дні.
Він пояснив, що якщо напередодні чергових російських ударів світла не було 4-8 годин, то зараз вимикатимуть на 12-16 годин в більшості областей нашої країни.
"Зараз не до 8, а мабуть, до 12 і навіть до 16 тривають відключення в більшості областей України. Вісім годин це було ще вчора. На сьогодні повинні б мати графіки від 4 до 8 годин. Але, на жаль, тривалість відключень збільшилась. Ситуація досить важка. Ми говоримо не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватися.
Громадяни можуть допомогти енергетикам з відновленням — зменшити споживання електроенергії", — сказав голова правління Укренерго.
Раніше в Укренерго оприлюднили точні графіки відключень світла в Україні на неділю, 7 грудня.
А в ДТЕК показали графіки відключень електроенергії для Києва та Київської області 7 грудня.
Читайте Новини.LIVE!