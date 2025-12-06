Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стало известно, на сколько увеличится время отключения света

Стало известно, на сколько увеличится время отключения света

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 22:35
На сколько увеличится продолжительность отключений света — ответ Укрэнерго
Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что после последних массированных ударов России по энергообъектам Украины, продолжительность отключений света увеличится. По его словам, сейчас будут выключать свет на 12-16 часов.

Об этом представитель Укрэнерго Виталий Зайченко сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в субботу, 6 декабря.

Реклама
Читайте также:

В Украине будут выключать свет на 12-16 часов — детали от Укрэнерго

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что на восстановление энергосистемы после последних массированных атак российских оккупантов уйдут недели, а не дни.

Он пояснил, что если накануне очередных российских ударов света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключать на 12-16 часов в большинстве областей нашей страны.

"Сейчас не до 8, а пожалуй, до 12 и даже до 16 продолжаются отключения в большинстве областей Украины. Восемь часов это было еще вчера. На сегодня должны бы иметь графики от 4 до 8 часов. Но, к сожалению, продолжительность отключений увеличилась. Ситуация достаточно тяжелая. Мы говорим не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться.

Граждане могут помочь энергетикам с восстановлением — уменьшить потребление электроэнергии", — сказал председатель правления Укрэнерго.

Ранее в Укрэнерго обнародовали точные графики отключений света в Украине на воскресенье, 7 декабря.

А в ДТЭК показали графики отключений электроэнергии для Киева и Киевской области 7 декабря.

Укрэнерго ДТЭК война в Украине энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации