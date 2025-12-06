На сколько увеличится продолжительность отключений света — ответ Укрэнерго

Стало известно, на сколько увеличится время отключения света
Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что после последних массированных ударов России по энергообъектам Украины, продолжительность отключений света увеличится. По его словам, сейчас будут выключать свет на 12-16 часов.
Об этом представитель Укрэнерго Виталий Зайченко сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в субботу, 6 декабря.
В Украине будут выключать свет на 12-16 часов — детали от Укрэнерго
Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что на восстановление энергосистемы после последних массированных атак российских оккупантов уйдут недели, а не дни.
Он пояснил, что если накануне очередных российских ударов света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключать на 12-16 часов в большинстве областей нашей страны.
"Сейчас не до 8, а пожалуй, до 12 и даже до 16 продолжаются отключения в большинстве областей Украины. Восемь часов это было еще вчера. На сегодня должны бы иметь графики от 4 до 8 часов. Но, к сожалению, продолжительность отключений увеличилась. Ситуация достаточно тяжелая. Мы говорим не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться.
Граждане могут помочь энергетикам с восстановлением — уменьшить потребление электроэнергии", — сказал председатель правления Укрэнерго.
Ранее в Укрэнерго обнародовали точные графики отключений света в Украине на воскресенье, 7 декабря.
А в ДТЭК показали графики отключений электроэнергии для Киева и Киевской области 7 декабря.
Читайте Новини.LIVE!