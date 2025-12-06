На сколько увеличится продолжительность отключений света — ответ Укрэнерго

Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что после последних массированных ударов России по энергообъектам Украины, продолжительность отключений света увеличится. По его словам, сейчас будут выключать свет на 12-16 часов.

Об этом представитель Укрэнерго Виталий Зайченко сказал в эфире телеканала "Мы — Украина" в субботу, 6 декабря.

Реклама

Читайте также:

В Украине будут выключать свет на 12-16 часов — детали от Укрэнерго

Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что на восстановление энергосистемы после последних массированных атак российских оккупантов уйдут недели, а не дни.

Он пояснил, что если накануне очередных российских ударов света не было 4-8 часов, то сейчас будут выключать на 12-16 часов в большинстве областей нашей страны.

"Сейчас не до 8, а пожалуй, до 12 и даже до 16 продолжаются отключения в большинстве областей Украины. Восемь часов это было еще вчера. На сегодня должны бы иметь графики от 4 до 8 часов. Но, к сожалению, продолжительность отключений увеличилась. Ситуация достаточно тяжелая. Мы говорим не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться.

Граждане могут помочь энергетикам с восстановлением — уменьшить потребление электроэнергии", — сказал председатель правления Укрэнерго.

Ранее в Укрэнерго обнародовали точные графики отключений света в Украине на воскресенье, 7 декабря.

А в ДТЭК показали графики отключений электроэнергии для Киева и Киевской области 7 декабря.