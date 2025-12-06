Графики отключений света на 7 декабря от Укрэнерго

В Украине усилят отключения света завтра — графики Укрэнерго
В воскресенье, 7 декабря, в Украине еще больше будут выключать свет. Причина усиления графиков отключений электроэнергии — последствия массированной атаки России на энергетику Украины 6 декабря.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света на 7 декабря
В воскресенье, 7 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия массированных ударов России по энергетике Украины.
Время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 3 до 4 очередей;
- Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
Стоит учитывать то, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Напомним, что в ночь на 6 декабря российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины.
Во время обстрела 6 декабря оккупанты уничтожили ряд складов в Днепре.
