Графіки відключень світла на 7 грудня від Укренерго

В Україні посилять відключення світла завтра — графіки Укренерго
У неділю, 7 грудня, в Україні ще більше вимикатимуть світло. Причина посилення графіків відключень електроенергії — наслідки масованої атаки Росії на енергетику України 6 грудня.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 7 грудня
У неділю, 7 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ударів Росії на енергетику України.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 3 до 4 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
Варто враховувати те, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня російські війська завдали масованого удару по енергетиці України.
Під час обстрілу 6 грудня окупанти знищили низку складів у Дніпрі.
Читайте Новини.LIVE!