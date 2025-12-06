Відео
Головна Новини дня В Україні посилять відключення світла завтра — графіки Укренерго

В Україні посилять відключення світла завтра — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 19:50
Графіки відключень світла на 7 грудня від Укренерго
Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 7 грудня, в Україні ще більше вимикатимуть світло. Причина посилення графіків відключень електроенергії — наслідки масованої атаки Росії на енергетику України 6 грудня.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла на 7 грудня

У неділю, 7 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих ударів Росії на енергетику України.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 3 до 4 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

Варто враховувати те, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Графіки відключень світла на 7 грудня
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня російські війська завдали масованого удару по енергетиці України.

Під час обстрілу 6 грудня окупанти знищили низку складів у Дніпрі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
