Ситуация в энергетике 8 декабря — в каких областях нет света

Без света пять областей — в Минэнерго о состоянии энергосистемы
Вследствие российских обстрелов без электроснабжения остаются жители пяти областей Украины. Энергетики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики в понедельник, 8 декабря.
Какова ситуация в энергосистеме Украины
По состоянию на утро без света остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
Для стабилизации энергосистемы, в течение суток во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59. Также применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Актуальную информацию об отключениях предлагают отслеживать на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 13,18 метра. По данным специалистов, этого показателя достаточно для обеспечения потребностей станции и ее стабильного функционирования.
