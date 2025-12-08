Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Без света пять областей — в Минэнерго о состоянии энергосистемы

Без света пять областей — в Минэнерго о состоянии энергосистемы

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 10:45
Ситуация в энергетике 8 декабря — в каких областях нет света
Работник энергокомпании. Фото: ДТЭК

Вследствие российских обстрелов без электроснабжения остаются жители пяти областей Украины. Энергетики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики в понедельник, 8 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация в энергосистеме Украины

По состоянию на утро без света остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Для стабилизации энергосистемы, в течение суток во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59. Также применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Актуальную информацию об отключениях предлагают отслеживать на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Ситуація в енергетиці 8 грудня
Ситуация в энергосистеме. Фото: Минэнерго

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 13,18 метра. По данным специалистов, этого показателя достаточно для обеспечения потребностей станции и ее стабильного функционирования.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил об увеличении продолжительности отключений света из-за ударов России.

А также мы писали, что на Киевщине люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света в течение двух суток.

Минэнерго Украина энергетика отключения света свет
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации