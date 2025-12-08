Ситуация в энергетике 8 декабря — в каких областях нет света

Работник энергокомпании. Фото: ДТЭК

Вследствие российских обстрелов без электроснабжения остаются жители пяти областей Украины. Энергетики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики в понедельник, 8 декабря.

Реклама

Читайте также:

Какова ситуация в энергосистеме Украины

По состоянию на утро без света остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Для стабилизации энергосистемы, в течение суток во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59. Также применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Актуальную информацию об отключениях предлагают отслеживать на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Ситуация в энергосистеме. Фото: Минэнерго

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 13,18 метра. По данным специалистов, этого показателя достаточно для обеспечения потребностей станции и ее стабильного функционирования.

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил об увеличении продолжительности отключений света из-за ударов России.

А также мы писали, что на Киевщине люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света в течение двух суток.