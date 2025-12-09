Видео
Главная Новости дня Аварийные отключения света в ряде областей — что известно

Аварийные отключения света в ряде областей — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 09:04
Аварийные отключения света 9 декабря — где не действуют графики
Мужчина с зажигалкой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 9 декабря, в ряде областей Украины введены аварийные отключения света. Следовательно, предварительно обнародованные графики пока не действуют.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Аварийные отключения света — где не действуют графики

По данным Укрэнерго, 9 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Причина усиления ограничений — последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак России на энергетические объекты Украины.

Итак, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отметим, что среди регионов, где введены аварийные отключения — Харьковская, Запорожская, Полтавская, Сумская области.

Аварійні відключення світла 9 грудня
Скриншот сообщения Укрэнерго/Telegram

Ранее мы рассказывали, как постоянные отключения света повлияют на цены на продукты в Украине.

Также мы объясняли, какие продукты не стоит покупать во время отключений света, потому что они быстро портятся без холодильника.

