Аварийные отключения света 9 декабря — где не действуют графики

Во вторник, 9 декабря, в ряде областей Украины введены аварийные отключения света. Следовательно, предварительно обнародованные графики пока не действуют.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Аварийные отключения света — где не действуют графики

По данным Укрэнерго, 9 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Причина усиления ограничений — последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак России на энергетические объекты Украины.

Итак, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.

Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отметим, что среди регионов, где введены аварийные отключения — Харьковская, Запорожская, Полтавская, Сумская области.

