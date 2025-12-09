Аварийные отключения света 9 декабря — где не действуют графики

Аварийные отключения света в ряде областей — что известно
Во вторник, 9 декабря, в ряде областей Украины введены аварийные отключения света. Следовательно, предварительно обнародованные графики пока не действуют.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Аварийные отключения света — где не действуют графики
По данным Укрэнерго, 9 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Причина усиления ограничений — последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак России на энергетические объекты Украины.
Итак, предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют.
Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Отметим, что среди регионов, где введены аварийные отключения — Харьковская, Запорожская, Полтавская, Сумская области.
