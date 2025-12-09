Відео
Аварійні відключення світла у низці областей — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:04
Аварійні відключення світла 9 грудня — де не діють графіки
Чоловік із запальничкою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 9 грудня, у низці областей України запроваджено аварійні відключення світла. Відтак, попередньо оприлюднені графіки наразі не діють.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Аварійні відключення світла — де не діють графіки

За даними Укренерго, 9 грудня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Причина посилення обмежень — наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об'єкти України.

Отже, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Зазначається, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Зазначимо, що серед регіонів, де запровадженні аварійні відключення — Харківська, Запорізька, Полтавська, Сумська області.

Аварійні відключення світла 9 грудня
Скриншот повідомлення Укренерго/Telegram

Раніше ми розповідали, як постійні відключення світла вплинуть на ціни на продукти в Україні.

Також ми пояснювали, які продукти не варто купувати під час відключень світла, бо вони швидко псуються без холодильника.

електроенергія Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
