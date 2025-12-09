Відео
Головна Новини дня Світла може стати більше — в уряді анонували низку рішень

Світла може стати більше — в уряді анонували низку рішень

Дата публікації: 9 грудня 2025 13:18
Коли припиняться відключення світла — в Кабміні відповіли
Юлія Свириденко. Фото: Свириденко / Telegram

В уряді готують низку рішень, щоб скоротити тривалість черг у графіках погодинних відключень. Сьогодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу.

Про це Свириденко повідомила у Telegram у вівторок, 9 грудня.

Свириденко
Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Відключення електроенергії — які зміни готує уряд

"Провели координаційну нараду за участі віце-премʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми", — йдеться в повідомленні.

Прем’єрка зазначила, що по всій країні станом на зараз діють три черги графіків погодинних відключень. 

"Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання й спрямувати електроенергію для побутових споживачів", — анонсувала вона.

Нагадаємо, у вівторок, 9 грудня, окрім графіків, діють і аварійні відключення світла.

Також ми писали, чи вплине відключення світла на графіки.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
