Как восстанавливается энергосистема после обстрелов — детали от ДТЭК

Солнечная и ветровая генерация в условиях войны восстанавливаются быстрее, чем традиционная тепловая генерация. Сейчас развитие возобновляемой энергетики является приоритетом для Украины.

Об этом заявил СЕО ДТЭК Максим Тимченко на 8-м немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, передает корреспондент Новини.LIVE.

Восстановление энергосистемы Украины

Тимченко рассказал, что возобновляемые источники энергии для Украины — это не только "зеленый переход", а ключевой элемент энергетической безопасности.

"Германия одна из лидеров в зеленом переходе, но мы рассматриваем возобновляемые источники не только как зеленый переход, но и энергетическую безопасность", — сказал СЕО ДТЭК.

По его словам, солнечная и ветровая генерация в условиях войны оказались значительно устойчивыми и быстрее восстанавливаются, чем традиционная тепловая генерация. Сейчас развитие возобновляемой энергетики является стратегическим приоритетом Украины. Однако она должна поддерживаться газовой генерацией и аккумуляторами.

Максим Тимченко также добавил, что построение современной энергосистемы — это вопрос нескольких лет, а Германия является ключевым партнером Украины в этом процессе.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Украине нет "живых" электростанций. По его словам, несмотря на дипломатические процессы, атаки РФ на Украину продолжаются.

В то же время Юлия Свириденко 11 декабря анонсировала сокращение отключений света. Правительство согласовало дальнейшие шаги для ее стабилизации после недавних обстрелов.