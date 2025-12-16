Берлін шукає механізми покриття ризиків для інвесторів в Україні

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Берлін опрацьовує спеціальні інструменти для покриття ризиків перших інвестицій в Україну, зокрема механізми, які мають бути доступні й для приватних банків та кредитних продуктів.

Про це заявила федеральна міністерка економіки й енергетики Німеччини Катерина Райхе, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Берлін хоче розробити план, як страхувати інвесторів в Україні

За її словами, йдеться про створення інструментів, здатних мінімізувати ризики, з якими стикаються інвестори на стартовому етапі входу на український ринок. Міністерка зазначила, що такі рішення мають охоплювати широкий спектр ризиків і водночас бути зрозумілими та придатними для використання приватним фінансовим сектором.

Катерина Райхе також звернула увагу на високий рівень цифровізації України. Вона наголосила, що країна має розвинені цифрові сервіси, цифрові мережі та сучасні пасивні цифрові послуги. На її думку, саме це відкриває додаткові можливості для іноземного бізнесу та партнерських проєктів.

"Країна справді цифрова і, як ти згадав, має трохи більший апетит до ризику. Тому що, так, ти можеш подорожувати. Західна Україна — цікаве місце для інвестицій", — повідомила Райхе.

Федеральна міністерка також анонсувала, що планує знову відвідати Україну наступного року разом із великою делегацією, що, за її словами, має стати сигналом підтримки й заохочення для бізнесу, який розглядає можливість інвестування в українську економіку.

Нагадаємо, питання інвестицій в Україну та відбудова після закінчення війни — часта тема розмови з партнерами. Зокрема нещодавно Володимир Зеленський переговорив із представниками ірландського бізнесу для обговорення реконструкції України.

Тим часом в Мінрозвитку назвали відсоток зруйнованого житлового фонду в Україні внаслідок війни.