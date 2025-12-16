Видео
Германия готовит методы страхования первых инвестиций в Украину

Германия готовит методы страхования первых инвестиций в Украину

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 08:32
Берлин ищет механизмы покрытия рисков для инвесторов в Украине
Министр экономики Германии Екатерина Райхе. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Берлин прорабатывает специальные инструменты для покрытия рисков первых инвестиций в Украину, в частности механизмы, которые должны быть доступны и для частных банков и кредитных продуктов.

Об этом заявила федеральный министр экономики и энергетики Германии Екатерина Райхе, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Берлин хочет разработать план, как страховать инвесторов в Украине

По ее словам, речь идет о создании инструментов, способных минимизировать риски, с которыми сталкиваются инвесторы на стартовом этапе входа на украинский рынок. Министр отметила, что такие решения должны охватывать широкий спектр рисков и одновременно быть понятными и пригодными для использования частным финансовым сектором.

Екатерина Райхе также обратила внимание на высокий уровень цифровизации Украины. Она отметила, что страна имеет развитые цифровые сервисы, цифровые сети и современные пассивные цифровые услуги. По ее мнению, именно это открывает дополнительные возможности для иностранного бизнеса и партнерских проектов.

"Страна действительно цифровая и, как ты упомянул, имеет немного больший аппетит к риску. Потому что, да, ты можешь путешествовать. Западная Украина — интересное место для инвестиций", — сообщила Райхе.

Федеральный министр также анонсировала, что планирует снова посетить Украину в следующем году вместе с большой делегацией, что, по ее словам, должно стать сигналом поддержки и поощрения для бизнеса, который рассматривает возможность инвестирования в украинскую экономику.

Напомним, вопрос инвестиций в Украину и восстановление после окончания войны — частая тема разговора с партнерами. В частности недавно Владимир Зеленский переговорил с представителями ирландского бизнеса для обсуждения реконструкции Украины.

Между тем в Минразвития назвали процент разрушенного жилого фонда в Украине в результате войны.

Германия Украина бюджет Катерина Райхе финансирование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
