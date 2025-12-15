Працівники ДСНС розбирають завали у пошкодженому будинку після атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Заступник міністра розвитку громад та територій Артем Рибченко розповів, скільки житла в Україні повністю зруйнували російські окупанти за час повномасштабної війни. За його даними, мовиться про 13% українського житла.

Про це Артем Рибченко сказав під час німецько-українського економічного форуму в Берліні, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у понеділок, 15 грудня.

Скільки житла зруйнували росіяни за час війни в Україні

Представник Міністерства розвитку громад та територій України Артем Рибченко зазначив, що 13% українського житла повністю знищено внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас він додав, що майже три мільйони українців очікують на нові домівки.

"Близько 13% нашого житла повністю знищено або пошкоджено. І через це майже три мільйони людей шукають домівки, тобто чекають на них. Але за кожною цифрою стоїть ім'я, життя, історія і це не просто статистика, це реальність.

Тому ми хочемо відбудувати, щоб люди могли повернутися додому. Ми прагнемо комплексного відновлення та відбудови. Йдеться не лише про школи та будинки, але й про дитсадки, лікарні, енергетику та інші сфери нормального довоєнного життя", — заявив заступник міністра розвитку громад та територій Артем Рибченко.

Крім того, він висловив надію на подальшу співпрацю України та Німеччини, адже, за його словами, ФРН є не просто стратегічним партнером України, а другом, який допоміг у біді.

"Ми були б дуже вдячні, якби німецький бізнес був представлений у нашій країні ще сильніше. І ще раз хочу підкреслити, що ми готові бути дуже відкритими, прозорими та корисними для бізнесу, який хоче приєднатися до нашої спільноти", — наголосив Рибченко.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови та економічного відновлення України, з представниками США.

Раніше у Мінрозвитку зробили важливу заяву щодо відбудови України та закликали пришвидшити цей процес.