Работники ГСЧС разбирают завалы в поврежденном доме после атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко рассказал, сколько жилья в Украине полностью разрушили российские оккупанты за время полномасштабной войны. По его данным, речь идет о 13% украинского жилья.

Об этом Артем Рыбченко сказал во время немецко-украинского экономического форума в Берлине, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 15 декабря.

Сколько жилья разрушили россияне за время войны в Украине

Представитель Министерства развития общин и территорий Украины Артем Рыбченко отметил, что 13% украинского жилья полностью уничтожено в результате полномасштабной войны России против Украины.

В то же время он добавил, что почти три миллиона украинцев ожидают новые дома.

"Около 13% нашего жилья полностью уничтожено или повреждено. И поэтому почти три миллиона человек ищут дома, то есть ждут их. Но за каждой цифрой стоит имя, жизнь, история и это не просто статистика, это реальность.

Поэтому мы хотим отстроить, чтобы люди могли вернуться домой. Мы стремимся к комплексному восстановлению и восстановлению. Речь идет не только о школах и домах, но и о детсадах, больницах, энергетике и других сферах нормальной довоенной жизни", — заявил заместитель министра развития общин и территорий Артем Рыбченко.

Кроме того, он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Украины и Германии, ведь, по его словам, ФРГ является не просто стратегическим партнером Украины, а другом, который помог в беде.

"Мы были бы очень благодарны, если бы немецкий бизнес был представлен в нашей стране еще сильнее. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы готовы быть очень открытыми, прозрачными и полезными для бизнеса, который хочет присоединиться к нашему сообществу", — подчеркнул Рыбченко.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины, с представителями США.

Ранее в Минразвития сделали важное заявление по восстановлению Украины и призвали ускорить этот процесс.