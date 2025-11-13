Алена Шкрум призвала ускорить восстановление Украины

Первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум. Фото: Facebook Алены Шкрум

Первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила, что Украина не может позволить себе ждать с восстановлением. Миллионы граждан уже сейчас нуждаются в жилье, реконструкции и восстановлении инфраструктуры.

Об этом она заявила во время международного форума ReBuild Ukraine в четверг, 13 ноября.

Миллионы людей нуждаются в восстановлении уже сейчас

Чиновница подчеркнула, что даже в чрезвычайно сложных условиях — во время войны, обстрелов и блэкаутов — Украина продолжает оставаться демократическим европейским государством. Комментируя недавние антикоррупционные расследования, Шкрум подчеркнула, что главное — не сами обвинения, а реакция власти на них.

"Для нас важны не обвинения в коррупции, а реакция на эти обвинения. И я думаю, что наша реакция — это не слова или обещания, а конкретные действия, которые мы демонстрируем. Как я уже сказала, мы не боимся брать на себя ответственность. И сотни предприятий здесь также не боятся выходить на динамичный рынок Украины", — отметила она.

По словам заместителя министра, Украина остается привлекательной для инвесторов даже во время войны. Международные компании уже вложили миллиарды долларов в телекоммуникационный сектор, производство строительных материалов, пищевую, деревообрабатывающую и другие отрасли экономики.

Напомним, что в Варшаве проходит международная конференция Rebuild Ukraine, посвященная восстановлению энергетической инфраструктуры Украины после масштабных ударов российских войск.

Польша официально подтвердила готовность играть ключевую роль в восстановлении Украины после окончания войны. Свое участие в проектах восстановления инфраструктуры, реконструкции и модернизации экономики уже выразили более трех тысяч польских компаний, демонстрируя стремление стать активными партнерами в масштабной послевоенной трансформации страны.