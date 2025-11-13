Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Минразвития призвали ускорить восстановление Украины

В Минразвития призвали ускорить восстановление Украины

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 23:29
обновлено: 23:29
Алена Шкрум призвала ускорить восстановление Украины
Первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум. Фото: Facebook Алены Шкрум

Первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила, что Украина не может позволить себе ждать с восстановлением. Миллионы граждан уже сейчас нуждаются в жилье, реконструкции и восстановлении инфраструктуры.

Об этом она заявила во время международного форума ReBuild Ukraine в четверг, 13 ноября.

Реклама
Читайте также:

Миллионы людей нуждаются в восстановлении уже сейчас

Чиновница подчеркнула, что даже в чрезвычайно сложных условиях — во время войны, обстрелов и блэкаутов — Украина продолжает оставаться демократическим европейским государством. Комментируя недавние антикоррупционные расследования, Шкрум подчеркнула, что главное — не сами обвинения, а реакция власти на них.

"Для нас важны не обвинения в коррупции, а реакция на эти обвинения. И я думаю, что наша реакция — это не слова или обещания, а конкретные действия, которые мы демонстрируем. Как я уже сказала, мы не боимся брать на себя ответственность. И сотни предприятий здесь также не боятся выходить на динамичный рынок Украины", — отметила она.

По словам заместителя министра, Украина остается привлекательной для инвесторов даже во время войны. Международные компании уже вложили миллиарды долларов в телекоммуникационный сектор, производство строительных материалов, пищевую, деревообрабатывающую и другие отрасли экономики.

Напомним, что в Варшаве проходит международная конференция Rebuild Ukraine, посвященная восстановлению энергетической инфраструктуры Украины после масштабных ударов российских войск.

Польша официально подтвердила готовность играть ключевую роль в восстановлении Украины после окончания войны. Свое участие в проектах восстановления инфраструктуры, реконструкции и модернизации экономики уже выразили более трех тысяч польских компаний, демонстрируя стремление стать активными партнерами в масштабной послевоенной трансформации страны.

Алена Шкрум инфраструктура восстановление война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации