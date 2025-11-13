Відео
Світовий бізнес планує відновлення України — яка мета інвесторів

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 20:56
Оновлено: 21:14
Інвестори готові відбудовувати Україну - що відомо про плани
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, у Варшаві триває міжнародна конференція Rebuild Ukraine, присвячена відновленню енергетичного сектору України після масштабних російських атак. Захід зібрав сотні представників урядів, бізнесу та міжнародних організацій з Канади, Данії, Норвегії, Чехії, Великої Британії та інших країн.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі програми День.LIVE.

Читайте також:

Інвестори готові відбудовувати Україну

Цього року інтерес до участі в проєктах відбудови України значно зріс. У кулуарах конференції панує жваве обговорення не лише тем війни та боротьби з корупцією, а й конкретних планів реконструкції інфраструктури.

Збільшення кількості делегацій і стендів демонструє, що міжнародні компанії готові долучатися до відновлення української економіки.

Під час виступів віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликали інвесторів розглядати Україну не тільки як об’єкт гуманітарної підтримки, а й як перспективний ринок для бізнесу. Вони наголосили, що вкладення у відбудову країни — це інвестиції у стабільність і безпеку всієї Європи.

Нагадаємо, що Польща підтвердила свою готовність стати одним із ключових партнерів у післявоєнному відновленні України. Уже понад три тисячі польських компаній виявили бажання взяти участь у проєктах реконструкції, відновлення інфраструктури та модернізації української економіки.

Раніше Данило Гетманцев повідомляв, що для відбудови України після війни потрібно більш ніж 520 мільярдів доларів. Це майже три наші ВВП.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
