Інвестори готові відбудовувати Україну - що відомо про плани

У четвер, 13 листопада, у Варшаві триває міжнародна конференція Rebuild Ukraine, присвячена відновленню енергетичного сектору України після масштабних російських атак. Захід зібрав сотні представників урядів, бізнесу та міжнародних організацій з Канади, Данії, Норвегії, Чехії, Великої Британії та інших країн.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі програми День.LIVE.

Цього року інтерес до участі в проєктах відбудови України значно зріс. У кулуарах конференції панує жваве обговорення не лише тем війни та боротьби з корупцією, а й конкретних планів реконструкції інфраструктури.

Збільшення кількості делегацій і стендів демонструє, що міжнародні компанії готові долучатися до відновлення української економіки.

Під час виступів віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос закликали інвесторів розглядати Україну не тільки як об’єкт гуманітарної підтримки, а й як перспективний ринок для бізнесу. Вони наголосили, що вкладення у відбудову країни — це інвестиції у стабільність і безпеку всієї Європи.

Нагадаємо, що Польща підтвердила свою готовність стати одним із ключових партнерів у післявоєнному відновленні України. Уже понад три тисячі польських компаній виявили бажання взяти участь у проєктах реконструкції, відновлення інфраструктури та модернізації української економіки.

Раніше Данило Гетманцев повідомляв, що для відбудови України після війни потрібно більш ніж 520 мільярдів доларів. Це майже три наші ВВП.