Польща допоможе відбудовувати Україну — скільки компаній долучиться

Ліквідація наслідків обстрілів України. Фото: ДСНС

Польща висловила готовність допомогти відбудовувати Україну після закінчення війни. Вже понад 3000 компаній заявили, що долучаться.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець з Польщі в ефірі Ранок.LIVE.

Відбудова України після війни

Журналістка розповіла, що 13 листопада у Варшаві розпочинається конференція "Rebuild Ukraine and Energy", присвячена відбудові України після атак Росії, зокрема в економіці та енергетиці.

За її словами, щонайменше 3000 польських компаній вже заявили про готовність брати участь у масштабній відбудові нашої держави після війни. Наступного року Польща прийматиме велику конференцію з відбудови України, яка у 2025 році відбулася в Римі.

Також відомо, що цей форум проходить на тлі корупційних скандалів в енергетиці, через які скасовані виступи деяких міністрів. Так, сектор енергетики представлятимуть заступники міністра, економіку — заступниця міністра Дар’я Марчак, присутній також віцепрем’єр з євроінтеграції Тарас Качка.

"Конференція охоплює ключові питання відбудови України та залучення інвесторів. Ми вже бачимо значний інтерес польських компаній до участі", — сказала кореспондентка.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев повідомляв, що для відбудови України після війни потрібно більш ніж 520 мільярдів доларів. Це майже три наших ВВП.

Водночас 13 листопада Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала 5,9 млрд євро з прибутків заморожених активів Росії. За його словами, це важливий сигнал для Москви.