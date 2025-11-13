Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Восстановление Украины — сколько польских компаний присоединится

Восстановление Украины — сколько польских компаний присоединится

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 12:34
обновлено: 12:34
Польша поможет восстанавливать Украину — сколько компаний присоединится
Ликвидация последствий обстрелов Украины. Фото: ГСЧС

Польша выразила готовность помочь восстанавливать Украину после окончания войны. Уже более 3000 компаний заявили, что присоединятся.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец из Польши в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Восстановление Украины после войны

Журналистка рассказала, что 13 ноября в Варшаве начинается конференция "Rebuild Ukraine and Energy", посвященная восстановлению Украины после атак России, в частности в экономике и энергетике.

По ее словам, не менее 3000 польских компаний уже заявили о готовности участвовать в масштабном восстановлении нашего государства после войны. В следующем году Польша будет принимать большую конференцию по восстановлению Украины, которая в 2025 году состоялась в Риме.

Также известно, что этот форум проходит на фоне коррупционных скандалов в энергетике, из-за которых отменены выступления некоторых министров. Так, сектор энергетики будут представлять заместители министра, экономику — заместитель министра Дарья Марчак, присутствует также вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка.

"Конференция охватывает ключевые вопросы восстановления Украины и привлечения инвесторов. Мы уже видим значительный интерес польских компаний к участию", — сказала корреспондентка.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщал, что для восстановления Украины после войны нужно более 520 миллиардов долларов. Это почти три наших ВВП.

В то же время 13 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина получила 5,9 млрд евро из доходов замороженных активов России. По его словам, это важный сигнал для Москвы.

Польша Украина обстрелы компании война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации