Польша поможет восстанавливать Украину — сколько компаний присоединится

Ликвидация последствий обстрелов Украины. Фото: ГСЧС

Польша выразила готовность помочь восстанавливать Украину после окончания войны. Уже более 3000 компаний заявили, что присоединятся.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец из Польши в эфире Ранок.LIVE.

Восстановление Украины после войны

Журналистка рассказала, что 13 ноября в Варшаве начинается конференция "Rebuild Ukraine and Energy", посвященная восстановлению Украины после атак России, в частности в экономике и энергетике.

По ее словам, не менее 3000 польских компаний уже заявили о готовности участвовать в масштабном восстановлении нашего государства после войны. В следующем году Польша будет принимать большую конференцию по восстановлению Украины, которая в 2025 году состоялась в Риме.

Также известно, что этот форум проходит на фоне коррупционных скандалов в энергетике, из-за которых отменены выступления некоторых министров. Так, сектор энергетики будут представлять заместители министра, экономику — заместитель министра Дарья Марчак, присутствует также вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка.

"Конференция охватывает ключевые вопросы восстановления Украины и привлечения инвесторов. Мы уже видим значительный интерес польских компаний к участию", — сказала корреспондентка.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев сообщал, что для восстановления Украины после войны нужно более 520 миллиардов долларов. Это почти три наших ВВП.

В то же время 13 ноября Владимир Зеленский заявил, что Украина получила 5,9 млрд евро из доходов замороженных активов России. По его словам, это важный сигнал для Москвы.