Восстановление Украины — нардеп Крейденко сказал, в какую страну захотят возвращаться беженцы

Работники на строительстве. Иллюстративное фото: УНИАН

Вопрос восстановления Украины после войны стоит очень остро. Этот процес не должен превратиться в формальное строительство ненужных объектов.

Об этом заявил народный депутат Владимир Крейденко в эфире Вечір.LIVE.

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По словам нардепа, украинцы захотят возвращаться не просто в мирное государство, а в такое, которое будет действительно сильным, экономически развитым, привлекательным для жизни с качественным образованием и современной инфраструктурой.

"Украинцы захотят возвращаться в страну, которая восстановилась и восстановилась лучше, чем было. Не советская инфраструктура, а новые дороги, новые инфраструктурные объекты, новые города. Для этого надо работать внутри нашей страны, узнавать мнение наших общин, что им нужно", _ сказал он.

Крейденко добавил, что вопрос восстановления стоит очень остро, и громады уже сейчас ожидают четкой стратегии.

"Вопрос восстановления Украины, ее восстановления, стоит очень остро. Когда мы приезжаем в населенные пункты и общаемся с волонтерами, с местными жителями, местными депутатами — они говорят, что обязательно надо выстроить стратегию того, что мы хотим иметь после окончания войны, как мы хотим развиваться, что мы хотим строить в наших населенных пунктах для того, чтобы оно приносило пользу", — рассказал народный депутат.

Парламентарий подчеркнул, что восстановление не должно превратиться в формальное строительство ненужных объектов, таких как "дорогущие больницы, которые никому не нужны" или "тупиковые дороги в РФ".

"Поэтому надо все планировать, готовиться и развивать и строить европейскую страну внутри Украины. Несмотря на обстоятельства: нравится там Орбану то, что мы идем в ЕС, или не нравится", — подытожил Крейденко.

Ранее мы писали, что в Италии состоится встреча, во время которой речь пойдет о восстановлении Украины.

А президент Сербии, Александр Вучич заявил, что его страна готова помочь Украине в восстановлении городов.