Коли в Італії відбудеться зустріч лідерів щодо відновлення України

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

В Італії відбудеться зустріч, під час якої йтиметься про відновлення України. У заході візьмуть участь лідери країн, які підтримують український народ у боротьбі проти російської агресії.

Про це під час засідання ПАРЄ повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Захід у Римі триватиме два дні: 10 та 11 липня.



"Ми пр"Ми проведемо дуже хорошу зустріч в Італії під керівництвом нашого доброго друга України, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. І ми проведемо зустріч із лідерами там", — зазначив президент України.



На думку голови держави, важливо, щоб до зустрічі долучилися представники європейських підприємств і приватного сектора, а фінансування України підтримали різні установи.

Нагадаємо, президент України заявив, що кожен військовий злочинець має відповісти за скоєне перед судом. Зокрема, йдеться про російського диктатора Володимира Путіна.

Також ми повідомляли, що про зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Український та американський лідери зустрілися на полях саміту НАТО.