Когда в Италии состоится встреча лидеров по восстановлению Украины

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В Италии состоится встреча, во время которой пойдет речь о восстановлении Украины. В мероприятии примут участие лидеры стран, которые поддерживают украинский народ в борьбе против российской агрессии.

Об этом во время заседания ПАСЕ сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Что известно о встрече

Мероприятие в Риме продлится два дня: 10 и 11 июля.



"Мы проведем очень хорошую встречу в Италии под руководством нашего хорошего друга Украины, премьер-министра Италии Джорджи Мелони. И мы проведем встречу с лидерами там", — отметил президент Украины.



По мнению главы государства, важно, чтобы к встрече присоединились представители европейских предприятий и частного сектора, а финансирование Украины поддержали различные учреждения.

Напомним, президент Украины заявил, что каждый военный преступник должен ответить за содеянное перед судом. В частности, речь идет о российском диктаторе Владимире Путине.

Также мы сообщали, что о встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Украинский и американский лидеры встретились на полях саммита НАТО.