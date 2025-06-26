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Головна Новини дня Кожного військового злочинця треба судити — заява Зеленського

Кожного військового злочинця треба судити — заява Зеленського

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 00:21
Зеленський вважає, що судити потрібно кожного військового злочинця
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президент України
Ключові моменти Відповідальність за військові злочини

Перед судом має постати кожен військовий злочинець. Зокрема йдеться про президента РФ Володимира Путіна.

Про це під час виступу перед представниками парламентарів країн-членів ПАРЄ заявив президент України Володимир Зеленський.

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Відповідальність за військові злочини

За словами голови держави, створення трибуналу є лише початком. Попереду довгий шлях до притягнення порушників до відповідальності.

"Сьогоднішня угода про створення трибуналулише початок. Тепер маємо зробити конкретні кроки для його роботи", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 25 червня президент України прибув до Страсбурга. Він візьме участь у засіданні Європейської ради.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Це сталося 25 червня на полях саміту НАТО.

Володимир Зеленський суд володимир путін військові злочини
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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