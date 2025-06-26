Зеленський вважає, що судити потрібно кожного військового злочинця

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президент України

Перед судом має постати кожен військовий злочинець. Зокрема йдеться про президента РФ Володимира Путіна.

Про це під час виступу перед представниками парламентарів країн-членів ПАРЄ заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами голови держави, створення трибуналу є лише початком. Попереду довгий шлях до притягнення порушників до відповідальності.

"Сьогоднішня угода про створення трибуналу — лише початок. Тепер маємо зробити конкретні кроки для його роботи", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 25 червня президент України прибув до Страсбурга. Він візьме участь у засіданні Європейської ради.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Це сталося 25 червня на полях саміту НАТО.