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Головна Новини дня Зеленський і Берсе підписали угоду про спецтрибунал для РФ

Зеленський і Берсе підписали угоду про спецтрибунал для РФ

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 22:42
Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії
Володимир Зеленський і Ален Берсе підписують угоду. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Що відомо про угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду. Вона стосується створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у Страсбурзі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії

Угода включає статут Спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Страсбурга, де запланована його участь у засіданні Європейської ради. Поїздка має важливе політичне значення, адже український лідер братиме участь в обговоренні ключових питань, що стосуються європейської безпеки та подальшої підтримки України з боку ЄС.

Також сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Україна військові злочини Рада Європи війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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