Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії

Володимир Зеленський і Ален Берсе підписують угоду. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду. Вона стосується створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у Страсбурзі.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Угода включає статут Спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Страсбурга, де запланована його участь у засіданні Європейської ради. Поїздка має важливе політичне значення, адже український лідер братиме участь в обговоренні ключових питань, що стосуються європейської безпеки та подальшої підтримки України з боку ЄС.

Також сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.