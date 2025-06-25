Україна та Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії

Зеленський і Берсе підписали угоду про спецтрибунал для РФ
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду. Вона стосується створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України у Страсбурзі.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що відомо про угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії
Угода включає статут Спеціального трибуналу, який дозволить притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Страсбурга, де запланована його участь у засіданні Європейської ради. Поїздка має важливе політичне значення, адже український лідер братиме участь в обговоренні ключових питань, що стосуються європейської безпеки та подальшої підтримки України з боку ЄС.
Також сьогодні Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом.
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