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Главная Новости дня Зеленский и Берсе подписали соглашение о спецтрибунале для РФ

Зеленский и Берсе подписали соглашение о спецтрибунале для РФ

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 22:42
Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии России
Владимир Зеленский и Ален Берсе подписывают соглашение. Фото: кадр с видео
Ключові моменти Что известно о соглашении о спецтрибунале по преступлению агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение. Оно касается создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Страсбурге.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно о соглашении о спецтрибунале по преступлению агрессии России

Соглашение включает устав Специального трибунала, который позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство России.

Напомним, что сегодня, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Страсбург, где запланировано его участие в заседании Европейского совета. Поездка имеет важное политическое значение, ведь украинский лидер будет участвовать в обсуждении ключевых вопросов, касающихся европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС.

Также сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.

Украина военные преступления Рада Европы війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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