Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии России

Зеленский и Берсе подписали соглашение о спецтрибунале для РФ
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение. Оно касается создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Страсбурге.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что известно о соглашении о спецтрибунале по преступлению агрессии России
Соглашение включает устав Специального трибунала, который позволит привлечь к ответственности военно-политическое руководство России.
Напомним, что сегодня, 25 июня, Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Страсбург, где запланировано его участие в заседании Европейского совета. Поездка имеет важное политическое значение, ведь украинский лидер будет участвовать в обсуждении ключевых вопросов, касающихся европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС.
Также сегодня Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом.
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