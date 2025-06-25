Зустріч Зеленського і Трампа 25 червня — ексклюзивні деталі Новини.LIVE

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

У середу, 25 червня, відбулася повноцінна зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося на полях саміту НАТО, що триває в Гаазі.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі Вечір.LIVE.

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Як пройшла зустріч Зеленського та Трампа

За словами Галини Остаповець, перемовини, які раніше не відбулися під час саміту G7, цього разу тривали близько 45 хвилин — значно довше, ніж було передбачено протоколом.

Вона зазначила, що зустріч проходила за зачиненими дверима — представників преси, зокрема української та американської, не допустили до початку перемовин.

Протокольної частини та пресбрифінгу не було, а після завершення переговорів жодних публічних заяв від лідерів не прозвучало.

Окрім зустрічі з Трампом, Володимир Зеленський провів переговори з ключовими партнерами по "коаліції охочих та рішучих" — президентами Франції, Німеччини, Італії, прем'єр-міністром Великої Британії та Генеральним секретарем НАТО.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прокоментував свою недавню зустріч із главою української держави Володимиром Зеленським, зазначивши, що питання припинення бойових дій в Україні не стало предметом їхньої розмови.

А Президент України Володимир Зеленський також заявив про проведення змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначив український лідер, розмова була присвячена обговоренню найважливіших питань.