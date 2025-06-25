Встреча Зеленского и Трампа 25 июня - эксклюзивные детали Новости.LIVE

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента

В среду, 25 июня, состоялась полноценная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло на полях саммита НАТО, который проходит в Гааге.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире Вечір.LIVE.

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Как прошла встреча Зеленского и Трампа

По словам Галины Остаповец, переговоры, которые ранее не состоялись во время саммита G7, на этот раз продолжались около 45 минут — значительно дольше, чем было предусмотрено протоколом.

Она отметила, что встреча проходила за закрытыми дверями — представителей прессы, в частности украинской и американской, не допустили к началу переговоров.

Протокольной части и пресс-брифинга не было, а после завершения переговоров никаких публичных заявлений от лидеров не прозвучало.

Кроме встречи с Трампом, Владимир Зеленский провел переговоры с ключевыми партнерами по "коалиции желающих и решительных" — президентами Франции, Германии, Италии, премьер-министром Великобритании и Генеральным секретарем НАТО.

Напомним, что президент США Дональд Трамп прокомментировал свою недавнюю встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским, отметив, что вопрос прекращения боевых действий в Украине не стал предметом их разговора.

А Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о проведении содержательной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как отметил украинский лидер, разговор был посвящен обсуждению важнейших вопросов.