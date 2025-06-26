Зеленский считает, что судить нужно каждого военного преступника

Каждого военного преступника надо судить — заявление Зеленского
Перед судом должен предстать каждый военный преступник. В частности речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Об этом во время выступления перед представителями парламентариев стран-членов ПАСЕ заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Ответственность за военные преступления
По словам главы государства, создание трибунала является только началом. Впереди долгий путь к привлечению нарушителей к ответственности.
"Сегодняшнее соглашение о создании трибунала — только начало. Теперь должны сделать конкретные шаги для его работы", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, 25 июня президент Украины прибыл в Страсбург. Он примет участие в заседании Европейского совета.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Это произошло 25 июня на полях саммита НАТО.
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