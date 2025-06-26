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Главная Новости дня Каждого военного преступника надо судить — заявление Зеленского

Каждого военного преступника надо судить — заявление Зеленского

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 00:21
Зеленский считает, что судить нужно каждого военного преступника
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Ключові моменти Ответственность за военные преступления

Перед судом должен предстать каждый военный преступник. В частности речь идет о президенте РФ Владимире Путине.

Об этом во время выступления перед представителями парламентариев стран-членов ПАСЕ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, создание трибунала является только началом. Впереди долгий путь к привлечению нарушителей к ответственности.

"Сегодняшнее соглашение о создании трибунала — только начало. Теперь должны сделать конкретные шаги для его работы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 25 июня президент Украины прибыл в Страсбург. Он примет участие в заседании Европейского совета.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Это произошло 25 июня на полях саммита НАТО.

Владимир Зеленский суд владимир путин военные преступления
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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