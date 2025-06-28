Відбудова України — нардеп Крейденко сказав, в яку країну захочуть повертатися біженці

Працівники на будівництві. Ілюстративне фото: УНІАН

Питання відновлення України після війни стоїть дуже гостро. Відбудова не повинна перетворитися на формальне будівництво непотрібних об’єктів.

Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.

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За словами нардепа, українці захочуть повертатися не просто у мирну державу, а в таку, яка буде справді сильною, економічно розвиненою, привабливою для життя з якісною освітою та сучасною інфраструктурою.

"Українці захочуть повертатися в країну, яка відновилася і відновилася краще, ніж було. Не радянська інфраструктура, а нові дороги, нові інфраструктурні об'єкти, нові міста. Для цього треба працювати всередині нашої країни, дізнаватися думку наших громад, що їм потрібно", — сказав він.

Крейденко додав, що питання відновлення стоїть дуже гостро, і громади вже зараз очікують чіткої стратегії.

"Питання відновлення України, її відбудови, стоїть дуже гостро. Коли ми приїжджаємо в населені пункти і спілкуємось з волонтерами, з місцевими жителями, місцевими депутатами — вони кажуть, що обов'язково треба вибудувати стратегію того, що ми хочемо мати після закінчення війни, як ми хочемо розвиватися, що ми хочемо будувати в наших населених пунктах для того, щоб воно приносило користь", — розповів народний депутат.

Парламентар підкреслив, що відбудова не повинна перетворитися на формальне будівництво непотрібних об’єктів, як-от "дорогущі лікарні, які нікому не потрібні" чи "тупикові дороги до РФ".

"Тому треба все планувати, готуватися і розвивати й будувати європейську країну всередині України. Не дивлячись на обставини: подобається там Орбану те, що ми йдемо в ЄС, чи не подобається", — підсумував Крейденко.

Раніше ми писали, що в Італії відбудеться зустріч, під час якої йтиметься про відновлення України.

А президент Сербії, Александр Вучич заявив, що його країна готова допомогти Україні у відновленні міст.