Відбудова України — нардеп Крейденко сказав, в яку країну захочуть повертатися біженці

Нардеп пояснив, яким має бути відновлення країни після війни
Питання відновлення України після війни стоїть дуже гостро. Відбудова не повинна перетворитися на формальне будівництво непотрібних об’єктів.
Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.
Якою має бути відбудова України
За словами нардепа, українці захочуть повертатися не просто у мирну державу, а в таку, яка буде справді сильною, економічно розвиненою, привабливою для життя з якісною освітою та сучасною інфраструктурою.
"Українці захочуть повертатися в країну, яка відновилася і відновилася краще, ніж було. Не радянська інфраструктура, а нові дороги, нові інфраструктурні об'єкти, нові міста. Для цього треба працювати всередині нашої країни, дізнаватися думку наших громад, що їм потрібно", — сказав він.
Крейденко додав, що питання відновлення стоїть дуже гостро, і громади вже зараз очікують чіткої стратегії.
"Питання відновлення України, її відбудови, стоїть дуже гостро. Коли ми приїжджаємо в населені пункти і спілкуємось з волонтерами, з місцевими жителями, місцевими депутатами — вони кажуть, що обов'язково треба вибудувати стратегію того, що ми хочемо мати після закінчення війни, як ми хочемо розвиватися, що ми хочемо будувати в наших населених пунктах для того, щоб воно приносило користь", — розповів народний депутат.
Парламентар підкреслив, що відбудова не повинна перетворитися на формальне будівництво непотрібних об’єктів, як-от "дорогущі лікарні, які нікому не потрібні" чи "тупикові дороги до РФ".
"Тому треба все планувати, готуватися і розвивати й будувати європейську країну всередині України. Не дивлячись на обставини: подобається там Орбану те, що ми йдемо в ЄС, чи не подобається", — підсумував Крейденко.
Раніше ми писали, що в Італії відбудеться зустріч, під час якої йтиметься про відновлення України.
А президент Сербії, Александр Вучич заявив, що його країна готова допомогти Україні у відновленні міст.
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