Инвесторы готовы отстраивать Украину - что известно о планах

Поврежденный дом. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 13 ноября, в Варшаве проходит международная конференция Rebuild Ukraine, посвященная восстановлению энергетического сектора Украины после масштабных российских атак. Мероприятие собрало сотни представителей правительств, бизнеса и международных организаций из Канады, Дании, Норвегии, Чехии, Великобритании и других стран.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире программы День.LIVE.

В этом году интерес к участию в проектах восстановления Украины значительно вырос. В кулуарах конференции царит оживленное обсуждение не только тем войны и борьбы с коррупцией, но и конкретных планов реконструкции инфраструктуры.

Увеличение количества делегаций и стендов демонстрирует, что международные компании готовы участвовать в восстановлении украинской экономики.

Во время выступлений вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвали инвесторов рассматривать Украину не только как объект гуманитарной поддержки, но и как перспективный рынок для бизнеса. Они отметили, что вложения в восстановление страны — это инвестиции в стабильность и безопасность всей Европы.

Напомним, что Польша подтвердила свою готовность стать одним из ключевых партнеров в послевоенном восстановлении Украины. Уже более трех тысяч польских компаний изъявили желание принять участие в проектах реконструкции, восстановления инфраструктуры и модернизации украинской экономики.

Ранее Даниил Гетманцев сообщал, что для восстановления Украины после войны нужно более 520 миллиардов долларов. Это почти три наших ВВП.