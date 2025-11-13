Видео
Україна
Мировой бизнес планирует восстановление Украины — цель инвесторов

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 20:56
обновлено: 21:14
Инвесторы готовы отстраивать Украину - что известно о планах
Поврежденный дом. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 13 ноября, в Варшаве проходит международная конференция Rebuild Ukraine, посвященная восстановлению энергетического сектора Украины после масштабных российских атак. Мероприятие собрало сотни представителей правительств, бизнеса и международных организаций из Канады, Дании, Норвегии, Чехии, Великобритании и других стран.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире программы День.LIVE.

Читайте также:

Инвесторы готовы отстраивать Украину

В этом году интерес к участию в проектах восстановления Украины значительно вырос. В кулуарах конференции царит оживленное обсуждение не только тем войны и борьбы с коррупцией, но и конкретных планов реконструкции инфраструктуры.

Увеличение количества делегаций и стендов демонстрирует, что международные компании готовы участвовать в восстановлении украинской экономики.

Во время выступлений вице-премьер-министр Украины Тарас Качка и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвали инвесторов рассматривать Украину не только как объект гуманитарной поддержки, но и как перспективный рынок для бизнеса. Они отметили, что вложения в восстановление страны — это инвестиции в стабильность и безопасность всей Европы.

Напомним, что Польша подтвердила свою готовность стать одним из ключевых партнеров в послевоенном восстановлении Украины. Уже более трех тысяч польских компаний изъявили желание принять участие в проектах реконструкции, восстановления инфраструктуры и модернизации украинской экономики.

Ранее Даниил Гетманцев сообщал, что для восстановления Украины после войны нужно более 520 миллиардов долларов. Это почти три наших ВВП.

Польша бизнес восстановление Варшава
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
