Альона Шкрум закликала пришвидшити відбудову України

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум заявила, що Україна не може дозволити собі чекати з відновленням. Мільйони громадян уже зараз потребують житла, реконструкції та відбудови інфраструктури.

Про це вона заявила під час міжнародного форуму ReBuild Ukraine у четвер, 13 листопада.

Мільйони людей потребують відбудови вже зараз

Посадовиця наголосила, що навіть у надзвичайно складних умовах — під час війни, обстрілів і блекаутів — Україна продовжує залишатися демократичною європейською державою. Коментуючи нещодавні антикорупційні розслідування, Шкрум підкреслила, що головне — не самі звинувачення, а реакція влади на них.

"Для нас важливі не звинувачення в корупції, а реакція на ці звинувачення. І я думаю, що наша реакція — це не слова чи обіцянки, а конкретні дії, які ми демонструємо. Як я вже сказала, ми не боїмося брати на себе відповідальність. І сотні підприємств тут також не бояться виходити на динамічний ринок України", — зазначила вона.

За словами заступниці міністра, Україна залишається привабливою для інвесторів навіть під час війни. Міжнародні компанії вже вклали мільярди доларів у телекомунікаційний сектор, виробництво будівельних матеріалів, харчову, деревообробну та інші галузі економіки.

Нагадаємо, що у Варшаві проходить міжнародна конференція Rebuild Ukraine, присвячена відновленню енергетичної інфраструктури України після масштабних ударів російських військ.

Польща офіційно підтвердила готовність відігравати ключову роль у відбудові України після закінчення війни. Свою участь у проєктах відновлення інфраструктури, реконструкції та модернізації економіки вже висловили понад три тисячі польських компаній, демонструючи прагнення стати активними партнерами в масштабній післявоєнній трансформації країни.