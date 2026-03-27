Соболев: кэшбек на топливо ввели, чтобы не навредить армии

Министр экономики Алексей Соболев. Фото: Алексей Соболев / Facebook

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что любые резкие решения на рынке горючего, могут иметь негативные последствия. В частности, изменение акцизов ударило бы по армии, а ограничение привело бы к дефициту топлива. Именно поэтому правительство ввело нацкешбек на топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента в пятницу, 27 марта.

Нацкешбек позволяет стимулировать экономику и поддерживать потребителя

"Если говорить о повышении акцизов, то это, в первую очередь, ударило бы по экономике и, соответственно, по возможностям финансирования армии. С другой стороны, любые ограничения, они могли бы привести к дефициту топлива, что также является критическим вопросом, особенно в условиях войны. Именно поэтому было принято решение ввести механизм национального кэшбека. Это позволяет, с одной стороны, поддержать потребителя, а с другой — стимулировать экономику", — заявил Соболев.

Министр напомнил, что средства от кэшбека можно потратить на украинские товары, книги, лекарства, оплатить коммуналку или задонатить на ВСУ.

"Мы уже видим, что значительная часть этих средств, примерно 75%, направляется именно на оплату коммунальных услуг", — добавил он.

Чиновник добавил, что только за первые шесть дней работы программы ежедневно начисляется около 20 млн гривен кэшбека.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Дениса Шмыгаля, Украина импортирует топливо из более чем 10 стран. Запасы есть, поэтому дефицита не ожидается. Приоритетом для обеспечения топливом является армия, аграрии, бизнес и розничный рынок.

В Раде уже появился законопроект, который имеет целью урегулировать цены на бензин и дизель. В частности, предполагается снижение НДС на нефтепродукты и снижение акцизов. Кроме того, предлагается сохранить порядок налогообложения нефтепродуктов на всю посевную кампанию для аграриев.