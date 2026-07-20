Сирський заявив, що у нього не було конфлікту з Федоровим

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що для нього було несподіванкою дізнатися, що у нього з ексміністром оборони Михайлом Федоровим був конфлікт. За його словами, він сприймав відносини як робочі — зі складними питанням та різними позиціями. Сирський наголосив, що так і має бути між двома інституціями під час повномасштабної війни.

Про це Олександр Сирський повідомив у колонці "Мілітарного", передає Новини.LIVE.

Конфлікт між Сирським та Федоровим

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