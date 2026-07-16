Зеленський підтвердив суперечності між Федоровим і Сирським

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що між міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським виникли суперечності. За його словами, сторонам не вдалося знайти спільного рішення, а він сам не знімає із себе відповідальності за ситуацію.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Володимира Зеленського.

"Без мене вони не сідають", — заявив Зеленський, коментуючи взаємодію керівників оборонного блоку.

Глава держави наголосив, що під час війни президент не може просто обирати одну зі сторін у подібному протистоянні, адже головним завданням залишається збереження єдності в команді.

"Президент під час війни не має обирати в такій ситуації. Я б дуже хотів єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не лише сторін, а й моя. Я з себе відповідальності не знімаю", — сказав Зеленський.

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Також президент прокоментував сьогоднішні протести, зазначивши, що влада має реагувати на думку громадян.

"Я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти — і правильно", — заявив Зеленський.

За його словами, у демократичній державі громадяни мають право висловлювати свою позицію, а влада повинна враховувати суспільні настрої під час ухвалення рішень. Новина доповнюється...