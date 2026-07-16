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Главная Новости дня Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским

Зеленский подтвердил конфликт между Федоровым и Сырским

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 14:38
Зеленский подтвердил разногласия между Федоровым и Сырским
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникли разногласия. По его словам, сторонам не удалось найти общее решение, а он сам не снимает с себя ответственности за сложившуюся ситуацию.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Без меня они не садятся за стол переговоров", — заявил Зеленский, комментируя взаимодействие руководителей оборонного блока.

Глава государства подчеркнул, что во время войны президент не может просто выбирать одну из сторон в подобном противостоянии, ведь главной задачей остается сохранение единства в команде.

"Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я бы очень хотел единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Я с себя ответственности не снимаю", — сказал Зеленский.

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Также президент прокомментировал сегодняшние протесты, отметив, что власть должна реагировать на мнение граждан.

"Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти — и правильно", — заявил Зеленский.

По его словам, в демократическом государстве граждане имеют право выражать свою позицию, а власти должны учитывать общественные настроения при принятии решений. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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