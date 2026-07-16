Зеленский: Федоров останется в моей команде

Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде
Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 14:38
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Федоров останется в моей команде, однако о его конкретной роли будет объявлено позже, — Зеленский на брифинге со Стармером
«Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти — и правильно», — прокомментировал президент сегодняшние протесты.
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