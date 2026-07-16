Федоров заявил, что Сырский раскалывает страну

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Сирский плетет интриги и раскалывает страну, — Федоров

Министр обороны отметил, что главнокомандующий не готов открыто говорить о проблемах.

По словам Михаила Федорова, Сирский считает, что проблема критики заключается не в неправильных действиях, а в заказных кампаниях, которые кто-то заказывает против него.

Это привело к тому, что он поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как победить Россию, в чём заключается задача главнокомандующего, он придумал, как расколоть страну, в которой мы с вами находимся.

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Об этом министр обороны заявил во время брифинга для прессы.

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