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Главная Новости дня Федоров: Сирский плетет интриги и раскалывает страну

Федоров: Сирский плетет интриги и раскалывает страну

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:35
Федоров заявил, что Сырский раскалывает страну
Срочная новость

Сирский плетет интриги и раскалывает страну, — Федоров

Министр обороны отметил, что главнокомандующий не готов открыто говорить о проблемах.

По словам Михаила Федорова, Сирский считает, что проблема критики заключается не в неправильных действиях, а в заказных кампаниях, которые кто-то заказывает против него.

Это привело к тому, что он поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как победить Россию, в чём заключается задача главнокомандующего, он придумал, как расколоть страну, в которой мы с вами находимся.

 

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Об этом министр обороны заявил во время брифинга для прессы.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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