Федоров заявив, що Сирський розколює країну

Михайло Федоров під час брифінгу 16 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Сирський плете інтриги та розколює країну, — Федоров

Міністр оборони зазначив, що головнокомандуч не готовий відкрито в очі говорити про проблеми.

За словами Михайла Федоров, Сирський думає, що проблема критики є не в неправильних діях, а в замовних кампаніях, які хтось замовляє проти нього.

Це призвело до того, що він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, в чому задача головкома, він придумав, як розколоти країну, де ми з вами знаходимося.

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Про це міністр оборони заявив під час брифінгу для преси.

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