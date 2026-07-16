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Головна Новини дня Федоров: Сирський плете інтриги та розколює країну

Федоров: Сирський плете інтриги та розколює країну

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:35
Федоров заявив, що Сирський розколює країну
Михайло Федоров під час брифінгу 16 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Сирський плете інтриги та розколює країну, — Федоров

Міністр оборони зазначив, що головнокомандуч не готовий відкрито в очі говорити про проблеми.

За словами Михайла Федоров, Сирський думає, що проблема критики є не в неправильних діях, а в замовних кампаніях, які хтось замовляє проти нього.

Це призвело до того, що він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, в чому задача головкома, він придумав, як розколоти країну, де ми з вами знаходимося.

 

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Про це міністр оборони заявив під час брифінгу для преси.

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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