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Головна Новини дня Федоров: для перемоги потрібна зміна головкома і глави Генштабу

Федоров: для перемоги потрібна зміна головкома і глави Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:29
Федоров зробив заяву про зміну головнокомандувача ЗСУ
Термінова новина

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що для перемоги у війні Україні необхідно змінити підходи до управління військом. За його словами, асиметрична боротьба з ворогом із мінімальними втратами потребує оновлення підходів у військовому керівництві.

Про це Михайло Федоров сказав під час брифінгу для медіа про роботу на посаді міністра оборони, передає журналістка Новини.LIVE.

Михайло Федоров заявив, що Україна має шукати нові рішення для ефективнішої протидії російській армії. На його думку, сучасна війна потребує іншої моделі управління, активнішого використання технологій та змін у підходах до командування.

"Якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, нам потрібно змінити головнокомандувача та начальника Генштабу", — сказав Федоров.

За словами міністра оборони, оновлення військового управління має допомогти Україні ефективніше використовувати ресурси та посилити обороноздатність. Новина доповнюється...
 

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Автор:
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