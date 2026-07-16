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Главная Новости дня Федоров: для победы необходимо сменить главнокомандующего и начальника Генштаба

Федоров: для победы необходимо сменить главнокомандующего и начальника Генштаба

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:29
Федоров сделал заявление об изменении главнокомандующего ВСУ
Срочная новость

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что для победы в войне Украине необходимо изменить подходы к управлению вооруженными силами. По его словам, асимметричная борьба с противником с минимальными потерями требует обновления подходов в военном руководстве.

Об этом Михаил Федоров сказал во время брифинга для СМИ о работе на посту министра обороны, передает журналистка Новини.LIVE.

Михаил Федоров заявил, что Украина должна искать новые решения для более эффективного противодействия российской армии. По его мнению, современная война требует другой модели управления, более активного использования технологий и изменений в подходах к командованию.

"Если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями, нам нужно сменить главнокомандующего и начальника Генштаба", — сказал Федоров.

По словам министра обороны, обновление военного управления должно помочь Украине эффективнее использовать ресурсы и укрепить обороноспособность. Новость дополняется...

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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