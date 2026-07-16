Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Більше користі, ніж шкоди: військовий експерт про відставку Федорова

Більше користі, ніж шкоди: військовий експерт про відставку Федорова

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 12:00
Відставка Федорова: військовий експерт оцінив наслідки рішення
Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Військовий оглядач і учасник російсько-української війни Олексій Гетьман прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його думку, реформи, реалізовані під керівництвом Федорова, принесли більше користі, ніж шкоди. Водночас експерт наголосив, що проблеми мобілізації не можна пов'язувати виключно з роботою очільника Міноборони.

Про це Олексій Гетьман заявив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 липня.

Експерт прокоментував відставку Федорова

За словами військового оглядача, рішення про звільнення Михайла Федорова є неоднозначним. Він зазначив, що оцінювати діяльність міністра оборони лише через ситуацію з мобілізацією некоректно, оскільки відповідальність за цей напрям лежить не виключно на Міністерстві оборони.

Крім того, експерт звернув увагу на реакцію суспільства після відставки посадовця. На його думку, акції на підтримку Федорова свідчать про високий рівень довіри до нього з боку українців.

"Якщо збирається мітинг на підтримку міністра, якого звільнили, це означає, що має велику довіру в суспільстві. Можливо, саме це стало однією з причин його звільнення...

Читайте також:

Мені здається, що це не дуже добре рішення, бо ті інновації, які вводив Федоров, вони все ж таки дали більше позитиву для нашої країни, ніж негативу", — зазначив Гетьман.

Водночас він наголосив, що у війні з Росією Україна має й надалі розвивати технологічну перевагу. За його словами, саме сучасні технології та інноваційні рішення є одним із ключових факторів, які дозволяють ефективніше протистояти противнику, а не лише збільшення чисельності військових.

Новини.LIVE інформували, що 15 липня 2026 року Михайло Федоров підтвердив завершення роботи на посаді міністра оборони та розповів про ключові результати команди. Серед головних досягнень він назвав розвиток дронів, реформу оборонних закупівель, посилення ППО та ракетної програми. Федоров заявив, що й надалі працюватиме над технологічною перевагою України у війні проти Росії.

Новини.LIVE також писали, що після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров може отримати нове призначення у владній структурі. За словами нардепа Олексія Гончаренка, серед можливих варіантів — дипломатична робота, посада в ОП або РНБО. Він зазначив, що остаточне рішення щодо майбутньої ролі Федорова ще не ухвалили.

Михайло Федоров кадрові зміни ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації